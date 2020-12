Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar aurait lâché une bombe à Pochettino pour Mbappé !

Publié le 27 décembre 2020 à 18h45 par B.C.

Alors que son arrivée au PSG ne faut plus aucun doute comme vous l’a annoncé le 10 Sport, Mauricio Pochettino aurait reçu des garanties sur l’avenir de Kylian Mbappé avant d’accepter de rejoindre le club de la capitale.

La trêve hivernale est mouvementée du côté du PSG. Alors que la première partie de saison du club de la capitale a été particulièrement compliquée cette année, l’état-major qatari a décidé de se séparer de Thomas Tuchel à six mois de la fin de son bail. D’après les informations du 10 Sport, c’est Mauricio Pochettino qui va lui succéder. L’Argentin va s’engager pour deux ans et demi, et ainsi faire son grand retour au PSG après un premier passage en tant que joueur entre 2001 et 2003. Pochettino pourra alors participer au mercato hivernal qui ouvrira ses portes dans les prochains jours, mais également s'impliquer dans certains dossiers chauds de Leonardo, à l’instar des prolongations de Neymar et Kylian Mbappé, tous deux liés jusqu’en 2022.

Pochettino aurait reçu des garanties pour Mbappé