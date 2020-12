Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avant son départ, Tuchel avait pris une décision retentissante !

Publié le 27 décembre 2020 à 18h15 par B.C.

Alors que son départ ne fait plus aucun doute, Thomas Tuchel va prochainement laisser sa place à Mauricio Pochettino comme annoncé par le 10 Sport. Un véritable coup de tonnerre, mais l’Allemand n’imaginait déjà plus son avenir dans la capitale française.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le PSG, Thomas Tuchel va prochainement quitter son poste. Malgré la victoire face à Strasbourg mercredi dernier, l’Allemand s’est vu notifier son licenciement par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi après le match. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Mauricio Pochettino va prendre sa succession et signer pour deux ans et demi en faveur de son ancien club. Libre depuis son départ de Tottenham en novembre 2019, l’Argentin retrouve donc un banc de touche, au détriment de Thomas Tuchel. Mais ce dernier ne s’imaginait de toute manière plus au PSG…

Tuchel voulait partir