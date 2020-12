Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La première recrue de Pochettino se précise !

Publié le 27 décembre 2020 à 15h45 par A.M.

Avec l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, les négociations avec Dele Alli, que l'Argentin a eu sous ses ordres à Tottenham, s'accélèrent.

En plein hiver, le Paris Saint-Germain a lancé sa révolution. En effet, bien que rien ne soit officiel pour le moment, Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions et Mauricio Pochettino va le remplacer et sera sur le banc du PSG à la reprise. Un changement qui pourrait s'accompagner d'autres évolutions en interne, à commencer par le mercato. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Mauricio Pochettino souhaite ainsi retrouver Dele Alli qu'il a eu sous ordres à Tottenham et qui n'entre plus dans les plans de José Mourinho. Et la tendance se confirme.

Le PSG ne lâche pas Alli