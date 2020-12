Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino aurait identifié ses deux premières recrues !

Publié le 27 décembre 2020 à 3h15 par A.M.

Le mercato d'hiver s'annonce bien plus agité que prévu avec l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Et le technicien argentin pourrait accélérer sur deux dossiers.

Bien qu'il ne soit pas encore officiellement l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino sera bien le successeur de Thomas Tuchel, démis de ses fonctions dans la foulée de la victoire contre Strasbourg (4-0). Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'Argentin va signer un contrat de deux ans et demi avec le PSG. Et s'il n'est pas encore installé sur le banc parisien, cela n'empêche pas Mauricio Pochettino de travailler déjà activement sur le prochain mercato. Et deux noms pourraient bien revenir rapidement sur le devant de la scène.

Les dossiers Eriksen et Alli plus que jamais d'actualité