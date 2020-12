Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a envoyé un message fort à McCourt…

Publié le 27 décembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré les moyens très limités dont l’OM dispose pour son mercato hivernal, André Villas-Boas entend bien profiter de cette période pour tenter de renforcer son équipe.

Depuis maintenant plusieurs semaines, Frank McCourt aurait donné des consignes très claires sur la marche à suivre pour les prochaines périodes de mercato, et le propriétaire américain de l’OM souhaiterait avant tout boucler des ventes. Mécontent de l’état des finances du club phocéen, McCourt regrette notamment que si peu de départs aient été bouclés l’été dernier, et souhaite donc rectifier le tir. Mais André Villas-Boas semble avoir d’autres plans pour l’OM…

« Faire un coup au mercato de janvier »