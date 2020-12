Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt plombe un peu les plans de Villas-Boas…

Publié le 26 décembre 2020 à 21h45 par G.d.S.S.

Alors qu’André Villas-Boas espérait logiquement pouvoir attirer au moins un nouvel attaquant cet hiver à l’OM, Frank McCourt semble finalement avoir plombé ses plans.

Avec la vente de Bouna Sarr au Bayern Munich actée en toute fin de mercato estival, l’OM n’a pas eu le temps de se retourner, et André Villas-Boas souhaite donc attirer un renfort à ce poste. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Fabien Centonze (FC Metz) figure d’ailleurs toujours sur les tablettes de l’OM à cet effet. Mais ce n’est pas tout, puisque l’entraîneur portugais a également expliqué que le club phocéen s’était trompé avec Luis Henrique, et qu’il souhaitait voir un autre attaquant débarquer à l’OM.

L’OM ne pourra pas acheter