Mercato - OM : Villas-Boas annonce la couleur pour le mercato hivernal !

Publié le 24 décembre 2020 à 14h30 par T.M.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 2 janvier prochain, l’OM pourrait bien profiter de l’occasion pour apporter quelques retouches à l’effectif d’André Villas-Boas. Le Portugais souhaite d’ailleurs utiliser cette opportunité.

Pour les clubs de Ligue 1, l’année 2020 s’est donc terminée avec une dernière journée de championnat ce mercredi. Pour l’OM, cela s’est achevé sur une mauvaise note puisque les joueurs d’André Villas-Boas se sont inclinés à Angers (2-1). Alors que les Marseillais vont désormais avoir quelques jours de repos, ils reviendront en 2021 avec l’ambition de bien évidemment terminer sur le podium pour retrouver la Ligue des Champions. Pour cela, Villas-Boas devra remobiliser ses troupes, qui étaient moins bien ces derniers jours. Et pour trouver ce second souffle, l’OM pourrait notamment profiter du mercato hivernal de janvier afin de combler les carences au sein de l’effectif phocéen. A partir du 2 janvier, cela pourrait donc être mouvementé sur la Canebière…

« Peut-être profiter du mercato de janvier pour faire un coup »

Après avoir attiré 5 recrues durant l’été, l’OM pourrait donc faire venir du sang neuf cet hiver. Et André Villas-Boas aurait bien besoin de recrues, à certains postes en particulier. D’ailleurs, la grande priorité de janvier semble très claire : recruter un attaquant. Alors que l’entraîneur de l’OM a reconnu s’être trompé avec Luis Henrique, qui est plus un ailier, une vraie alternative à Dario Benedetto est toujours recherchée. De même qu’un arrière droit pour oublier Bouna Sarr. Ces arriveront-elles durant le mercato hivernal ? André Villas-Boas l’espère bien. En effet, ce mercredi, après la rencontre face à Angers, en conférence de presse, l’entraîneur phocéen a fait passer un message très clair sur ses attentes pour ce mois de janvier : « On regarde comment va finir cette saison et peut-être profiter du mercato de janvier pour faire un coup ».

« Il faudra être malin durant ce mercato »