OM - Malaise : Florian Thauvin sanctionné par Villas-Boas ? La réponse !

Publié le 24 décembre 2020 à 9h00 par T.M.

Ce mercredi, la présence de Florian Thauvin sur le banc de touche au coup d’envoi contre Angers en a interpellé plus d’un. A la fin de la rencontre, André Villas-Boas a dû s’expliquer.

C’est donc sur une défaite que l’OM termine l’année 2020. Ce mercredi, les hommes d’André Villas-Boas se sont inclinés sur la pelouse d’Angers (2-1). Une rencontre pour laquelle l’entraîneur portugais avait préféré débuter avec Valère Germain à la place de Florian Thauvin. Un choix fort que beaucoup ont interprété comme une sanction contre le champion du monde. « On ne prend jamais de risque, on joue trop latéral, trop de passes en arrière… », avait notamment lâché Thauvin après le match face à Reims, s’en prenant ainsi à ses coéquipiers.

« Il devait jouer »