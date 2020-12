Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès dévoile le plus gros problème de l'OM !

Publié le 21 décembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que l'OM vient d'enchaîner un deuxième match sans victoire en concédant le nul contre Reims (1-1), Pierre Ménès estime que le danger n'est pas assez diversifié.

Après un excellent début de saison en Ligue 1, l'OM connaît un coup d'arrêt. En effet, après la défaite à Rennes (1-2), le club phocéen a été tenu en échec contre Reims au Vélodrome samedi (1-1). Constatant ce coup de mou, Pierre Ménès estime que l'OM souffre notamment du manque de diversité dans le secteur offensif puisque le danger vient régulièrement des mêmes joueurs.

«Le problème, c’est que le danger ne peut venir que de joueurs très ciblés»