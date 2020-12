Foot - OM

OM - Clash : Adil Rami vide son sac et fait des grosses révélations !

Publié le 20 décembre 2020 à 15h30 par A.M.

Dans une interview accordée à Téléfoot, Adil Rami s'est prononcé sur son départ à l'OM. Et comme à son habitude, le Champion du monde n'a pas hésité à tacler Jacques-Henri Eyraud comme à son habitude, tout en portant d'autres accusations.

Licencié durant l'été 2019, Adil Rami est très présent dans les médias depuis cet épisode notamment afin de critiquer Jacques-Henri Eyraud dont il n'a toujours pas digéré le comportement. Et pour cause, après une saison post-Coupe du monde très délicate, le Champion du monde a été viré par le club phocéen, et Adil Rami estime que le président de l'OM est responsable de la situation. Et pour cause, l'ancien défenseur du LOSC n'a pas été licencié pour raison sportive, mais pour avoir participé à l'émission Fort Boyard. Et un an et demi plus tard, Adil Rami n'a toujours pas pardonné à Jacques-Henri Eyraud.

Rami fracasse Eyraud...

Invité au micro de Téléfoot , Adil Rami a une nouvelle fois chargé le président de l'OM : « Il a voulu faire ce choix là de salir mon image, de me faire passer pour un mec qui ne jouait plus au football et qui n'aimait pas le football. Alors que ce n'est pas vrai. J'ai juste connu un moment difficile d'après-Coupe du monde comme beaucoup de monde. J'aurais pu avoir ma chance et rebondir avec un coach comme monsieur Villas-Boas. J'étais prêt physiquement, mais on m'a coupé l'herbe sous le pied. Donc c'est pour ça que j'en veux énormément au président de l'OM. Mais je ne dirai jamais que j'en veux à l'OM parce que j'aime ce club. Je n'associerai jamais Eyraud à l'OM. » Mais en plus de tacler Jacques-Henri Eyraud, Adil Rami assure être en possession de preuve afin de démontrer que le président marseillais à plomber son passage à Fenerbahçe.

... et porte de grosses accusations