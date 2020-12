Foot - OM

OM - Polémique : Villas-Boas sort du silence après son clash contre un journaliste !

Publié le 18 décembre 2020 à 13h45 par G.d.S.S.

Mercredi soir, après la défaite concédée par l’OM sur la pelouse de Rennes, André Villas-Boas s’était accroché avec un journaliste en conférence de presse. L’entraîneur portugais a tenu à faire son mea culpa.

« Continue comme ça, je t'attrape moi. Si j'ai la chance de t'attraper... continue comme ça, c'est bien ». Voici les propos tenus par André Villas-Boas mercredi soir au terme de sa conférence de presse après le match entre Rennes et l’OM (défaite 2-1), et l’entraîneur portugais s’en était donc pris de manière très agressive envers un journaliste de La Provence dont il n’avait pas apprécié un papier. Un clash qui a fait couler beaucoup d’encre, et à l’occasion de sa conférence de presse ce vendredi, Villas-Boas a tenu à commencer par présenter ses excuses suite à cet incident.

« Je suis prêt à m’excuser »