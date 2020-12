Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès pousse un coup de gueule après la défaite de l'OM !

Publié le 17 décembre 2020 à 21h45 par A.M.

Au lendemain de la défaite de l'OM contre le Stade Rennais (1-2), Pierre Ménès a fracassé Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre.

En s'inclinant contre le Stade Rennais mercredi soir (1-2), l'OM a mis fin à son excellente série de victoire en Ligue 1. Et pourtant, les Marseillais avaient ouvert le score grâce à un excellent Pape Gueye... qui a été expulsé par la suite. Et ce carton rouge a bien tout changé dans cette rencontre. Une expulsion qui n'a pas manqué de faire débat. André Villas-Boas estimait d'ailleurs qu'elle était injustifiée : « Je suis très déçu par l'arbitre, car il n'y avait pas rouge. Il n'avait pas l'intention de faire mal à Niang. Il ne sait même pas qu'il est là (…) L'OM, que ce soit avec moi ou sans moi, est l'équipe la plus cartonnée du championnat. Ça continue . » Un avis partagé par Pierre Ménès.

Pierre Ménès critique l'arbitrage