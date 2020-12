Foot - OM

OM - Polémique : Le gros coup de gueule de Villas-Boas contre l’arbitrage !

Publié le 17 décembre 2020 à 9h15 par T.M.

Ce mercredi, après la défaite de l’OM à Rennes (2-1), André Villas-Boas était remonté. Et le Portugais avait notamment l’arbitre de la rencontre, Clément Turpin, dans le collimateur.

Pour l’OM, tout allait bien en Ligue 1. Alors que les victoires se suivaient, cela s’est finalement arrêté ce mercredi sur la pelouse de Rennes (2-1). Malgré l’ouverture du score de Pape Gueye, les hommes d’André Vilas-Boas se sont ensuite retrouvés à 10 suite à l’exclusion du buteur. Forcément, au retour des vestiaires, cela a été compliqué et l’OM a fini par lâcher. Toutefois, les deux cartons jaunes infligés à Pape Gueye ont fait énormément réagir. Le Marseillais aurait-il dû être exclu ? Après la rencontre, Villas-Boas est bien évidemment revenu sur le sujet, s’en prenant à Clément Turpin, l’arbitre de ce match.

« Ce n’est pas au niveau »