Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les révélations troublantes de Payet sur l’été agité de Villas-Boas !

Publié le 16 décembre 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

L’été dernier, il a longtemps été question d’un départ d’André Villas-Boas à l'OM avant que l’entraîneur portugais ne décide finalement de continuer l’aventure au sein du club phocéen. Dimitri Payet livre ses vérités sur le sujet.

Suite au limogeage d’Andoni Zubizarreta à l’issue de la saison 2019-2020, André Villas-Boas semblait en rupture totale avec sa direction, et l’entraîneur portugais de l’OM aurait même très sérieusement songé au départ après seulement un an passé au club. Finalement, avec la perspective de disputer la Ligue des Champions et un contrat qui court jusqu’en juin 2021, Villas-Boas avait décidé de poursuivre l’aventure à l’OM, mais cet épineux dossier avait obligé certains cadres du vestiaire comme Dimitri Payet à prendre position dans le malaise entre Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud, en mai dernier.

« On ne pouvait pas commencer la saison avec un autre coach »