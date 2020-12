Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse révélation de Dimitri Payet sur son avenir !

Publié le 15 décembre 2020 à 23h30 par Th.B.

Bien qu’il sera âgé de 37 ans à l’expiration de son contrat à l’OM en juin 2024, Dimitri Payet n’a pas arrêté sa décision concernant sa retraite et se voit même continuer outre la date en question, à Marseille ou ailleurs.

Certes, son aventure phocéenne a connu une coupure lors de son passage à West Ham en Premier League, mais elle s’étend sur cinq ans et sur quatre autres saisons depuis le mois de juin dernier et sa prolongation de contrat jusqu’à l’été 2024. Acceptant de baisser son salaire afin d’avoir en contrepartie la parole des dirigeants de l’OM pour bénéficier d’une reconversion au sein du club, Dimitri Payet ne déciderait pas forcément de prendre sa retraite à l’expiration de son contrat. Alors qu’il sera âgé de 37 ans en juin 2024, l’ailier de l’OM ne se ferme aucune porte pour sa fin de carrière.

« J’ai un contrat, mais je n’ai pas de limites non plus »