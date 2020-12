Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas se fait fracasser après son énorme coup de gueule !

Publié le 20 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

Très remonté ces derniers jours, André Villas-Boas s'en était notamment pris à Clément Turpin en conférence de presse. Une sortie qui n'a pas plu à Jean-Michel Larqué.

Après la défaite à Rennes (1-2), André Villas-Boas n'a pas manqué de critiquer Clément Turpin, arbitre de la rencontre : « Il y a beaucoup de cartons jaunes pour une équipe seulement. Un arbitrage de la part du meilleur arbitre français, pour moi ce n'est pas au niveau. Il a trop laissé jouer les autres. (…) L'OM, que ce soit avec moi ou sans moi, est l'équipe la plus cartonnée du championnat. Ça continue. Vous qui aimez les statistiques, c'est aussi à réfléchir. Mais ça démontre cette habitude ». Un coup de gueule qui a particulièrement agacé Jean-Michel Larqué.

«C'est tout ce que je n'aime pas dans cette intervention»