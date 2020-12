Foot - OM

OM : Alvaro Gonzalez prévient le PSG avant le Trophée des Champions !

Publié le 18 décembre 2020 à 19h20 par La rédaction

Alors que le PSG et l’OM se retrouveront en janvier pour le Trophée des Champions, Alvaro Gonzalez n’a pas caché ses ambitions ce vendredi en conférence de presse.