Foot - OM

OM - Clash : Dimitri Payet fracasse encore Rudi Garcia !

Publié le 16 décembre 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Ancien mentor de Dimitri Payet au LOSC puis à l’OM, Rudi Garcia se trouve plus que jamais dans le collimateur de l’international français qui dézingue une nouvelle fois ses méthodes.

Ce n’est plus un secret pour personne, les relations entre Dimitri Payet et Rudi Garcia se sont considérablement dégradées sur la fin de leur collaboration à l’OM, et cela ne semble pas parti pour s’arranger… Interrogé dans les colonnes de L’Equipe ce mercredi, le milieu offensif de l’OM en remet une couche sur l’entraîneur de l’OL et dénonce notamment un manque de franchise de la part de Rudi Garcia dans sa gestion d’un vestiaire.

« Je préfère les gens qui sont francs »