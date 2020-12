Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Prolongation, salaire… Dimitri Payet vide son sac !

Publié le 15 décembre 2020 à 22h30 par Th.B.

Prolongé à la fin du mois de juin, Dimitri Payet a trouvé un accord avec l’OM dans lequel son salaire va considérablement diminué. Mais c’était un choix motivé par le statut familial et sur le long terme, voire pour son après-carrière. Le meneur de jeu de l’OM s’est expliqué.

Membre important de l’effectif d’André Villas-Boas, Dimitri Payet a été récompensé de son implication au sein de l'OM par ses dirigeants en tout début d’été. En effet, son contrat a été prolongé jusqu’en juin 2024, mais avec la particularité qu’il diminuera au fil du temps et de 30% dès la saison prochaine. Mais pourquoi Payet a-t-il accepté un tel marché ? La raison est très simple du point de vue de l’intéressé, qui a focalisé sa réflexion sur la question familiale et de sa reconversion qu’il veut exercer à l’OM.

« J’avais une demande en contrepartie »