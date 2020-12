Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas se fait sèchement recadrer pour Mitroglou !

Publié le 14 décembre 2020 à 0h00 par B.C.

Alors qu’André Villas-Boas n’a pas hésité à annoncer en août dernier que Kostas Mitroglou ne jouera pas jusqu’à son départ, une psychologue du sport a pointé du doigt la décision de l’entraîneur marseillais.

Depuis son arrivée à l’OM en 2017, Kostas Mitroglou n’est jamais parvenu à trouver sa place. Prêté à Galatasaray puis au PSV Eindhoven en 2019, le Grec a finalement fait son retour dans le groupe d’André Villas-Boas cet été, mais le coach de l’OM s’est montré clair concernant l’attaquant. « Je ne compte pas sur lui. On lui cherche une porte de sortie. Il a contrat donc on ne peut pas le mettre à la porte et je ne compte pas sur lui. Je l'aime bien, il m'a dit que j'étais l'unique Portugais avec qui il n'avait pas une bonne relation. C'est dommage mais c'est franc et direct. On cherche un attaquant et ce ne sera pas lui. Je lui souhaite le meilleur et qu'il trouve un club », confiait AVB en août dernier. Une lourde décision pointée du doigt par Meriem Salmi, psychologue du sport.

« Ça laisse des traces, certains joueurs ne s’en remettront jamais »