OM - Polémique : Villas-Boas en rajoute une couche sur l’arbitrage !

Publié le 18 décembre 2020 à 21h45 par La rédaction

Battu sur la pelouse de Rennes mercredi (2-1), l’Olympique de Marseille s’est estimé lésé par l’arbitrage de Clément Turpin, qui a exclu Pape Gueye. En conférence de presse, André Villas-Boas a invité l’homme en noir à se remettre en question.

Mercredi soir, l’OM a pendant toute une mi-temps semblé maîtriser son sujet sur la pelouse de Rennes. Mais l’expulsion du buteur olympien Pape Gueye, qui a reçu un deuxième carton jaune suite à un coup de coude involontaire, a rebattu les cartes. Grâce à des buts inscrits en deuxième période par Hamari Traoré et Adrien Hunou, les Bretons ont su renverser la vapeur et s’imposer. Après la rencontre, André Villas-Boas a pointé du doigt assez sévèrement la prestation de l’arbitre de la rencontre Clément Turpin. Et le technicien portugais n’a visiblement pas encore digéré cet épisode.

« J’attendais plus du meilleur en France »