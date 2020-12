Foot - OM

OM - Malaise : La très lourde accusation d'Adil Rami...

Publié le 20 décembre 2020 à 13h15 par A.M.

Après son licenciement de l'OM, Adil Rami s'est engagé avec Fenerbahçe où il a très peu joué. Et pour cause, le défenseur champion du monde est persuadé que le club phocéen est responsable de cette situation.

Licencié de l'OM durant l'été 2019, Adil Rami a rapidement signé à Fenerbahçe afin de tenter de relancer sa carrière après une saison poussive. Le Français a mal vécu la période post-Coupe du monde, mais son licenciement n'a rien à voir avec ses prestations sur la pelouse. Par conséquent, l'ancien défenseur du LOSC espérait rebondir au sein du club stambouliote. Finalement, Adil Rami ne disputera que 7 rencontres avec Fenerbahçe avant la rupture de son contrat en février 2020. Dans une interview accordée à Téléfoot , le Champion du monde assure d'ailleurs que l'OM est responsable de cette situation.

«Dans ma tête j'ai compris»