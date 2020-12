Foot - OM

OM - Clash : Journaliste, menaces... Villas-Boas a mis les choses au clair !

Publié le 18 décembre 2020 à 23h30 par H.G.

Alors qu’il s’était accroché avec un journaliste présent en salle de presse mercredi soir après la défaite de l’OM contre le Stade Rennais, André Villas-Boas a échangé avec les journalistes présents en conférence de presse ce vendredi afin de clore définitivement l’incident.

« Continues comme ça, je t'attrape moi. Si j'ai la chance de t'attraper... continues comme ça, c'est bien », avait lâché André Villas-Boas à l’encontre d’un journaliste de La Provence mercredi dernier après la défaite de ses hommes à Rennes (2-1), avant d'en rajouter une couche sur le parking du Roazhon Park. Les propos virulents de l’entraîneur de l’OM ont logiquement suscité la polémique ces derniers jours, chose qui l’a conduit à faire son mea culpa ce vendredi en conférence de presse, le technicien de 43 ans disant regretter ce coup de sang provoqué par des papiers qui « attaquaient son intégrité ». Annonçant être prêt à s’excuser, André Villas-Boas se serait ensuite entretenu avec les journalistes présents dans la salle de presse ce vendredi afin de définitivement mettre un terme à la polémique.

André Villas-Boas a échangé avec les journalistes après sa conférence de presse