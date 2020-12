Foot - OM

OM - Malaise : L'énorme coup de gueule de Thauvin contre ses coéquipiers !

Publié le 19 décembre 2020 à 21h30 par La rédaction

S’il a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets ce samedi soir, Florian Thauvin n’a pu empêcher le match nul de l’Olympique de Marseille sur sa pelouse face à Reims (1-1). À l’issue de la rencontre, l’ailier droit a fait part de son ras-le-bol.

Décevant sur la scène européenne, l’Olympique de Marseille pouvait profiter de la Ligue 1 pour souffler. Mais après un cercle vertueux de 6 victoires consécutives, les Marseillais restent désormais sur deux sorties décevantes. Une sur la pelouse de Rennes mercredi (défaite 2-1), l’autre ce samedi, lors de la réception du Stade de Reims au Vélodrome (1-1). Après avoir concédé l’ouverture du score sur un but contre son camp de Yuto Nagatomo, les Olympiens ont égalisé par l’intermédiaire de Florian Thauvin, avant de rester en échec devant la défense champenoise.

« On ne prend jamais de risque »