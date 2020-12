Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir de Thauvin chamboulé... par Ibrahimovic ?

Publié le 19 décembre 2020 à 0h00 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin pourrait faire l’objet de quelques approches au cours du mercato hivernal.

Partira ? Ne partira pas ? L’avenir de Florian Thauvin est des plus flous. Il ne reste en effet plus que quelques mois de contrat au Champion du monde et, pour l’instant, l’Olympique de Marseille ne semble pas avoir formulé une véritable offre de prolongation. Cette situation n’a pas tardé à alerter des clubs, aux quatre coins de l’Europe. C’est notamment le cas du Milan AC qui, selon nos informations, apprécie beaucoup le profil de Thauvin. Mais à l’OM on peut respirer, puisque la presse italienne assure que les Rossoneri souhaitent attendra la fin de la saison pour accueillir l’international français, préférant se concentrer sur un défenseur central cet hiver.

La blessure d’Ibrahimovic change tout pour le Milan AC