Mercato - OM : Un hiver agité à prévoir pour Florian Thauvin ? La réponse !

Publié le 18 décembre 2020 à 17h30 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin est très sollicité à l’étranger.

Considéré comme l’un des cadres de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs années, Florian Thauvin se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat. Une situation compliquée, pour le joueur comme pour le club. Thauvin, qui se dit très lié à l’OM, a en effet plusieurs fois assuré ne pas avoir reçu de véritable offre de prolongation. « Honnêtement pour l'instant, je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Rien n'est encore décidé, acté » a confié le joueur de 27 ans, sur RMC Sport . Pourtant, Pablo Longoria s’est montré très vague à ce sujet. Il faut dire que l’OM doit équilibrer sa masse salariale et la récente crise n’a en rien arrangé les choses. C’est pour cela qu’un départ de Thauvin de l’OM semble plus que jamais envisageable...

Thauvin dit non au Moyen-Orient

Mais pour aller où ? Tout récemment, une piste assez surprenante a fait surface pour Florian Thauvin. D’après le média UEA Kick , l’ailier de l’Olympique de Marseille serait un objectif d’Al-Aïn. En Italie, Calciomercato.com va même jusqu’à parler d’une offre particulièrement alléchante du club émirati. Mais, à 27 ans, Thauvin aurait l’intention de continuer à jouer au plus haut niveau européen et aurait donc éconduit cette très belle offre d’Al-Aïn.

Le Milan AC attend patiemment...