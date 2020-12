Foot - OM

OM : La déception de Villas-Boas après le match nul face à Reims !

Publié le 19 décembre 2020 à 23h05 par La rédaction

Malgré une nouvelle réalisation de Florian Thauvin, l’Olympique de Marseille a concédé le match nul ce samedi sur sa pelouse face à Reims (1-1). Une réelle déception pour les Olympiens, à l’image d’André Villas-Boas.