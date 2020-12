Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino saurait déjà quoi faire pour Christian Eriksen !

Publié le 26 décembre 2020 à 12h00 par T.M.

Pas encore officiellement entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino s’activerait déjà pour le recrutement de janvier. Et l’Argentin serait notamment fixé concernant les possibles retrouvailles avec Christian Eriksen, son ancien joueur à Tottenham.

Depuis l’été dernier, le PSG est annoncé sur les rangs pour Christian Eriksen. N’ayant pas oublié le Danois, Leonardo aurait bien l’intention de revenir à la charge en janvier. Et cette fois, l’issue devrait bien être différente. En effet, l’ancien de Tottenham est en grande difficulté sous les ordres d’Antonio Conte, qui le fait très peu de jouer. Un départ en janvier ne ferait désormais aucun doute, surtout après les déclarations de Beppe Marotta qui a placé Eriksen sur le marché des transferts. Une aubaine pour le PSG ? Leonardo pourrait bien saisir l’opportunité, d’autant plus qu’il aurait un nouvel atout en mains avec Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur parisien et qui a eu Christian Eriksen sous ses ordres chez les Spurs.

Paredes, la clé ?