Mercato - PSG : Cette nouvelle révélation sur le retour de Neymar au Barça !

Publié le 26 décembre 2020 à 11h00 par La rédaction

En fin de contrat en 2022, l'avenir de Neymar au PSG est encore loin d'être assuré. Si des discussions sont en cours entre Leonardo et la star brésilienne, rien n'est fait à l'heure actuelle, et l'ancien du FC Barcelone est annoncé de plus en plus vers un retour en Catalogne...

S'il lui reste encore un an et demi de contrat au PSG, Neymar pourrait ne pas s'éterniser dans la capitale parisienne s'il venait à ne pas trouver d'accord avec Leonardo au cours des prochains mois. Véritable leader du PSG depuis son arrivée en 2017, la star brésilienne est annoncée avec insistance au FC Barcelone, où il pourrait faire son grand retour. A désormais moins d'un mois des élections présidentielles du FC Barcelone, le projet des différents candidats à la succession de Josep Maria Bartomeu devient en effet de plus en plus clair. Au cours des dernières semaines, de nombreux noms sont revenus dans l'actualité du club culé pour un éventuel retour, à l'image de Xavi pour succéder à Ronald Koeman, ou encore de Neymar, pour reformer le duo prolifique avec Lionel Messi. Toutefois, si un retour de Neymar divise parmi les candidats, certains d'entre eux, comme Jordi Farré, sont convaincus de pouvoir rapatrier la star brésilienne pour un montant dérisoire : « Je pense qu’il ne sera pas cher, puisqu’il réclamera une demande de transfert. Il est déjà dans la dernière année de son contrat (ndlr avant-dernière), et je suis sûr que ça rendra Neymar pas cher. Ce sera un joueur qui coûtera entre 40 et 50M€ ». De nombreux candidats semblent ainsi convaincus de la volonté de Neymar de revenir au FC Barcelone, comme lors de l'été 2019. Un sentiment partagé par l'ancien visage du club culé, Sandro Rosell.

« Je suis convaincu qu'il veut revenir au Barça »