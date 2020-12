Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, un autre joueur du PSG sort du silence pour Tuchel !

Publié le 26 décembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Les joueurs du PSG continuent de réagir au départ de Thomas Tuchel. Après Kylian Mbappé, Timothée Pembélé a adressé un message à l'entraîneur.

Après 2 ans et demi sur le banc du PSG, Thomas Tuchel aurait été démis de ses fonctions d'entraîneur ce 24 décembre, l'officialisation n'ayant pas encore été faite. Cette annonce aurait d'ailleurs provoqué un choc chez les joueurs du club. Si Kylian Mbappé a déjà remercié Thomas Tuchel pour son travail à la tête de l’équipe, « Vous avez écrit une belle ligne de l'histoire du club et je vous dis merci coach » , d’autres joueurs sortent aussi du silence pour saluer une dernière fois le coach allemand. C’est le cas de Timothée Pembélé.

« Merci coach pour mes débuts en pro »