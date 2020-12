Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme clash qui a éclaté entre Tuchel et Leonardo !

Publié le 26 décembre 2020 à 8h30 par T.M.

Si rien n’est encore officiel, Thomas Tuchel ne serait bel et bien plus l’entraîneur du PSG. Une décision que l’Allemand aurait mal pris et cela aurait d’ailleurs chauffé avec Leonardo.

Ce jeudi, la déclaration de Kylian Mbappé sur Instagram rendant hommage à Thomas Tuchel ne laissait place à aucun doute. Bien que le PSG ne l’ait pas encore annoncé, l’Allemand a bel et bien été démis de ses fonctions. A 6 mois de la fin de son contrat avec le club de la capitale, le natif de Krumbach a été obligé de faire ses valises. Une décision prise par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi et qui a été communiqué à Tuchel mercredi soir dans la foulée de la victoire face à Strasbourg (4-0). Alors que l’Allemand avait donné rendez-vous en 2021, il n’était pas au courant que quelques minutes plus tard, il allait recevoir un bien mauvais cadeau de Noël.

Le ton est monté !