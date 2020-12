Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman ne fait déjà plus l'unanimité !

Publié le 26 décembre 2020 à 7h45 par A.C.

Arrivé cet été, Ronald Koeman semble déjà au cœur des tensions au sein du FC Barcelone.

Ancien joueur du FC Barcelone et entraineur d’expérience, Ronald Koeman est le dernier entraineur de l’ère Josep Maria Bartomeu. Arrivé en lieu et place d’un Quique Sétien très critique, qui avait remplacé seulement quelques mois plus tôt Ernesto Valverde, le Néerlandais possède cet ADN Barça capable d’endiguer la crise que traverse le club. Pourtant, les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous. S’il a le mérite de donner beaucoup de temps de jeu aux jeunes barcelonais, Koeman a connu plusieurs défaites inquiétantes comme face à l’Atlético de Madrid en Liga (1-0), ou face à la Juventus en Ligue des Champions (0-3).

Les choix de Koeman ne passent pas