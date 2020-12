Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Juventus… Que doit choisir Mbappé pour son avenir ?

Publié le 25 décembre 2020 à 9h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé aurait l’embarras du choix pour son avenir. Reste à savoir laquelle des destinations évoquées serait la meilleure pour l’attaquant français…

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé devrait bientôt faire un choix décisif pour son avenir, puisqu’il n’aura plus qu’une année de contrat avec le PSG à l’issue de la saison. Le dilemme est clair pour l’ancien Monégasque : prolonger avec le club de la capitale ou bien opter pour un transfert, sachant que le PSG refusera de prendre le risque de le voir partir libre en 2022. Mais s’il devait partir, quel club devra choisir Mbappé ?

Zidane, l’entraîneur parfait pour Mbappé ?

Parmi les courtisans de l’attaquant du PSG, on trouve notamment Liverpool, Manchester City, la Juventus, le FC Barcelone mais surtout le Real Madrid, où travaille un certain Zinedine Zidane qui lorgne sur son profil depuis plusieurs années. Avec l’entraîneur français, Mbappé aurait donc l’occasion de travailler sous les ordres de l’une de ses idoles et de se retrouver au cœur du projet du Real Madrid. Reste à savoir si le club merengue passera à l’action pour recruter le joueur du PSG.