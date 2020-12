Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces dossiers brûlants qui attendent Leonardo

Publié le 26 décembre 2020 à 5h00 par A.M.

Alors que le mercato d'hiver va ouvrir ses portes dans quelques jours, le PSG aura bien d'autres dossiers chauds à gérer dans les prochaines semaines.

De retour au poste de directeur sportif du PSG durant l'été 2019, Leonardo s'attaque probablement aux dossiers les plus épineux depuis son retour. En effet, alors que le mercato d'hiver va ouvrir ses portes, le PSG va surtout devoir gérer les fins de contrat qui approchent au sein de l'effectif du club de la capitale. Et ils sont nombreux et concernent des joueurs importants.

Les fins de contrat approchent