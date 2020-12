Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sait ce qui lui reste à faire cet hiver !

Publié le 26 décembre 2020 à 2h00 par Th.B.

Afin de parvenir à rester compétitif lors de la seconde partie de saison, l’OM devrait être contraint de se renforcer sur le marché des transferts en parvenant à recruter un nouvel attaquant. Une ambition qu’André Villas-Boas ne cache pas.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, André Villas-Boas a relégué la question de son avenir au second plan comme il l’a fait savoir lors d’un entretien accordé à l’ AFP ces dernières semaines. Cependant, en ce qui concerne le mercato hivernal de l’OM, l’entraîneur portugais compte bien se montrer combatif et compétitif jusqu’à la fin de la saison. Pour ce faire, le recrutement d’un numéro 9 est attendu par le technicien de l’OM qui l’a clairement fait savoir au début du mois de décembre. « On a manqué un 9 de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça. ». Plusieurs pistes dont Olivier Giroud ou encore Boulaye Dia semblent avoir été activées ces dernières semaines. Nul doute que pour conserver André Villas-Boas pour une durée plus importante que son contrat actuel, Pablo Longoria devra se montrer capable de recruter un numéro 9 pour son entraîneur en janvier.

Villas-Boas et Longoria discutent pour un avant-centre