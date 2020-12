Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin, et maintenant ?

Publié le 26 décembre 2020 à 0h00 par Th.B.

Depuis de longs mois désormais, l’avenir de Florian Thauvin semble s’écrire en pointillés à l’OM. La faute à l’absence d’accord pour une prolongation de contrat, le sien courant jusqu’en juin prochain. Et les courtisans de l’ailier de l’OM n’attendraient que le feu vert pour attaquer.

« Sa situation contractuelle n'aide pas. J'ai passé le message à la direction, on va voir ce qu'on peut faire, la meilleure décision à prendre. Mais il continue à être performant et important pour nous en Ligue 1. Ses performances en C1 sont à l'image de l'équipe. On parle beaucoup, on échange sur ses prestations ». En conférence de presse, André Villas-Boas expliquait qu’aucune réelle avancée n’était à noter dernièrement dans la prolongation de contrat de Florian Thauvin. Pourtant, que ce soit le joueur ou le directeur du football Pablo Longoria, les témoignages se sont multipliés dans la presse ces dernières semaines. Sous contrat jusqu’en juin prochain à l’OM, Thauvin sera dans la mesure de discuter avec les clubs intéressés par son profil à compter du mois de janvier. Et le champion du monde tricolore ne manquerait pas d’opportunités pour la suite de sa carrière.

À l’Ouest, rien de nouveau pour Florian Thauvin