Mercato - ASSE : Le projet de Claude Puel est-il le bon ?

Après être arrivé en cours de saison à l’ASSE, Claude Puel a enfin pu mettre en place son projet durant le dernier mercato. Mais était-ce le bon choix pour l’entraîneur stéphanois ?

Cela fait maintenant un plus d’un an que Claude Puel officie sur le banc de l’ASSE. Nommé sur le banc des Verts, il est ainsi venu prendre la succession de Ghislain Printant avec la mission d’inverser la vapeur chez des Stéphanois qui étaient alors en difficulté. Nommé en cours de saison, Puel a donc dû faire avec un effectif qui n’était pas à son image. Toutefois, dans le Forez, l’entraîneur de l’ASSE, qui a également la casquette de manager général, avait un grand projet en tête. Il a ainsi commencé çà le mettre en place cet été.

L’expérience ou la jeunesse ?

Claude Puel veut donc bâtir une ASSE à sa manière et pour l’entraîneur des Verts, cela passe par de nombreux jeunes joueurs. Cela s’est d’ailleurs vérifié durant le dernier mercato avec l’arrivée notamment d’Adil Aouchiche et les départs de plusieurs joueurs expérimentés. Exit dans les cadres et place donc aux jeunes talents. Après un début de saison réussi de l’ASSE, on pouvait se dire que Puel avait trouvé la bonne formule, mais s’en est suivi une terrible série de défaite. Une spirale négative qui s’est toutefois stoppé au moment où… les cadres des Verts, d’abord mis sur la touche à l’instar de Wahbi Khazri ou Ryad Boudebouz, sont revenus sur le terrain. Claude Puel s’est donc vraisemblablement trompé dans son idée première, mais reste maintenant à trouver le juste équilibre entre jeunesse et expérience.