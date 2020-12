Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une deuxième chance pour Matthijs de Ligt ?

Publié le 25 décembre 2020 à 12h00 par A.C.

Passé sous le nez du FC Barcelone en 2019, Matthijs de Ligt pourrait bien redevenir une piste accessible.

C’est un coup de maître qu’a réalisé la Juventus, lors du mercato hivernal 2019. Véritable révélation de l’Ajax Amsterdam avec son coéquipier Frenkie De Jong, Matthijs de Ligt affolait l’Europe. Le Paris Saint-Germain avait coché son nom, mais c’est surtout le FC Barcelone qui rêvait du double coup. Le club catalan a en effet réussi à rafler la mise avec De Jong et souhaitait également recruter le défenseur central. Mais voilà, De Ligt a surpris tout le monde. Le Néerlandais a en effet rejoint la Juventus, où il a d’ailleurs profité de la grave blessure de Giorgio Chiellini pour rapidement s’imposer comme un titulaire indiscutable.

Le Barça pourra retenter sa chance en 2022