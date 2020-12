Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi au PSG, faut-il y croire ?

Publié le 25 décembre 2020 à 13h30 par T.M.

Entre Lionel Messi et le FC Barcelone, l’heure du départ pourrait prochainement sonner. Et si l’Argentin a longtemps été annoncé à Manchester City pour retrouver Pep Guardiola, le PSG de Neymar serait également un sérieux prétendant pour La Pulga. Ces dernières semaines, une arrivée de Messi dans la capitale a ainsi fait énormément parler. Mais faut-il y croire ?

L’été dernier, Lionel Messi a souhaité quitter le FC Barcelone. Si l’Argentin est finalement resté en Catalogne, cette opportunité a intéressé de nombreux prétendants, notamment le PSG. En effet, Leonardo a clairement exprimé que l’idée d’attirer Messi lui avait traversé l’esprit. Si cela ne s’est finalement pas conclu, l’opportunité pourrait toutefois se représenter. En effet, le sextuple Ballon d’Or n’a toujours pas prolongé et pourrait donc être libre l’été prochain. Une aubaine pour le PSG ? Neymar l’attend en tout cas de pied ferme. En marge du match face à Manchester United, le Brésilien a lâché une bombe, assurant : « Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr ». Une sortie fracassante qui a fait parler à travers le monde et forcément, aujourd’hui, tout le monde s’imagine revoir le duo Neymar-Messi sous le maillot du PSG.

Ça avance avec le PSG ?

Pour Lionel Messi, on devrait notamment en savoir plus à partir du 24 janvier, date à laquelle le prochain président du FC Barcelone sera connu. En fonction de l’élu, cela devrait influencer le choix et donc possiblement un transfert vers le PSG. D’ailleurs, chez les champions de France, on aurait déjà posé les premières bases d’une future opération Messi. Pour cela, des discussions avec Jorge Messi, père et agent de La Pulga. A en croire ESPN Argentine , des contacts se seraient tenus il y a quelques semaines, l’occasion pour le PSG de dire à Jorge Messi que des discussions officielles débuteront en janvier en vue d’un transfert pour l’été prochain. De même, il y a quelques jours, Quim Domenech, journaliste pour El Chiringuito , a révélé une récente réunion du père de Lionel Messi au Consulat du Qatar à Barcelone. Un rapprochement avant un transfert colossal vers le Parc des Princes ? A ces deux informations, le principal intéressé a à chaque fois assuré que c’était des « fake news ». Il n’empêche que ces informations se multiplient. Dernièrement, c’est Duncan Castle qui en a également rajouté une couche. Selon le journaliste britannique, le Qatar aurait déjà mis sur pied un plan pour recruter Lionel Messi. Cela consisterait à offrir un contrat de 2-3 ans à la star de 33 ans avant d’en faire l’ambassadeur du Qatar.

Mbappé, Messi… Le dilemme économique du PSG !