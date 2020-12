Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut déjà se frotter les mains pour Lopez !

Publié le 25 décembre 2020 à 2h00 par A.C.

Prêté à Sassuolo en toute fin de mercato, maxime Lopez pourrait rapporter une petite somme à l’OM.

Formé au club, Maxime Lopez n’a jamais vraiment semblé pouvoir s’installer à l’Olympique de Marseille. Ça a bien failli sous Rudi Garcia, mais finalement André Villas-Boas est arrivé et Lopez a vu son temps de jeu baisser drastiquement. Ainsi, l’OM a décidé de le prêter cet été à Sassuolo, où il a d’ailleurs retrouvé son ami Jérémie Boga. Un choix payant, puisque Lopez cartonne en Serie A, avec notamment un magnifique but marqué contre le Napoli (0-2), en 9 matchs de championnat.

A Sassuolo, on est déjà sous le charme de Maxime Lopez