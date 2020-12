Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse annonce du clan Maxime Lopez sur son avenir !

Publié le 22 décembre 2020 à 22h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Maxime Lopez a été prêté avec option d'achat à Sassuolo. A en croire sa compagne, Montaine Mounet, le milieu offensif de 23 ans ne devrait pas faire son retour à l'OM à l'issue de la saison.

Formé à l'OM, Maxime Lopez a quitté son club de coeur l'été dernier. Prêté avec option d'achat à Sassuolo, le milieu offensif de 23 ans pourrait ne pas revenir à l'OM à l'issue de la saison. Comme l'a fait savoir Giovanni Rossi, les Neroverdi feront le maximum pour conserver Maxime Lopez à la fin de son prêt. « Nous voulons le garder à l'issue de cette saison. C'est un prêt avec option et obligation d'achat. Il y a des conditions précises pour les lever. Selon moi, les conditions seront réunies pour les deux. Une obligation à partir de 20 matches ? Oui oui » , a affirmé le directeur sportif du Sassuolo à Eurosport il y a une dizaine de jours.

«Je pense qu'on va rester ici»