Mercato - OM/PSG/OL : Les principaux joueurs de L1 en fin de contrat…

Publié le 25 décembre 2020 à 10h00 par T.M.

A partir du 1er janvier, les clubs pourront discuter avec les joueurs qui arrivent en fin de contrat. Et en Ligue 1, ils sont nombreux à être dans cette situation.

Le mercato hivernal va ouvrir ses portes d’ici. Une occasion que de nombreux clubs saisiront afin d’apporter quelques retouches et bien terminer la saison. Mais ce mois de janvier est également l’occasion de déjà préparer le prochain exercice et de réaliser de gros coup. En effet, à partir du 1er janvier, des discussions pourront enfin légalement débuter avec un joueur dans sa dernière année de contrat. Alors que les cas de Lionel Messi ou encore de David Alaba animent actuellement la rubrique mercato, au sein de la Ligue 1, il y a également de belles opportunités à saisir pour 0€.

De grands joueurs bientôt libres ?

D’ici quelques mois, certaines stars de la Ligue 1 pourraient faire leurs valises et partir librement. Au PSG, c’est notamment le cas d’Angel Di Maria, Julian Draxler ou encore Juan Bernat, bien que Leonardo ait annoncé le début des discussions pour une prolongation. Du côté de l’OL, c’est le cas de Memphis Depay qui fait parler. Proche du FC Barcelone à l’été, le Néerlandais est finalement resté. Pour mieux partir prochainement ? S’il n’est pas transféré en janvier, Depay pourrait donc partir libre à l’été. A l’OM, il y a également de belles opportunités à saisir avec Florian Thauvin, Jordan Amavi ou encore Valère Germain. Mais la liste ne s’arrête pas là, elle est longue et on peut également citer Romain Hamouma (ASSE), Kenny Lala (Strasbourg), Damien Da Silva (Rennes), Nicolas De Préville (Bordeaux) ou encore José Fonte (LOSC).