Mercato - LOSC : Après Osimhen et Pépé, quelle sera la prochaine vente colossale ?

Avec le changement de propriétaire au LOSC, le modèle va évoluer. Malgré tout, des ventes sont encore attendues dans les prochains mois. Reste à savoir si les Lillois peuvent encore espérer réaliser des transactions comme celles de Nicolas Pépé et Victor Osimhen.

Le LOSC lance sa révolution. Gérard Lopez a vendu le club à Merlyn Partners SCSp qui a nommé Olivier Létang à la présidence. Et l'ancien président du Stade Rennais a rapidement annoncé la fin du trading : « Je ne suis pas directeur sportif. Sur le trading de joueurs, on veut passer à un modèle plus mesuré. On veut avoir moins de pression entre le sportif et l'économique. On veut avoir un équilibre . » Le modèle qui avait permis au projet Lopez de décoller, grâce au travail de Luis Campos, prend donc fin. Mais la nécessité d'équilibrer les comptes existe toujours. Après Nicolas Pépé et Victor Osimhen, tous deux vendus pour environ 80M€ respectivement à Arsenal et à Naples, le LOSC réalisera-t-il une nouvelle vente de cette dimension ?

Une grosse vente est-elle encore possible ?

Cela paraît aujourd'hui peu probable. Certes, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Liverpool s'intéresse à Renato Sanches, mais un transfert du Portugais avoisinerait les 20M€, bien loin des montants des transferts de Nicolas Pépé et Victor Osimhen. Yusuf Yazici pourrait également intéressé plusieurs grands clubs européens, tout comme Jonathan Ikoné ou encore Jonathan Bamba. Dans les buts, Mike Maignan pourrait être une grosse transaction, tout comme Jonathan David. Présenté comme un grand espoir, le Canadien, s'il monte en puissance, pourrait rapporter gros au LOSC. Malgré tout, compte tenu du contexte économique actuel, difficile d'imaginer une nouvelle vente colossale pour les Dogues.