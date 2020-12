Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande priorité se dégage déjà pour Koeman !

Publié le 23 décembre 2020 à 3h00 par A.M.

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, le FC Barcelone a clairement identifié sa priorité, à savoir recruter un défenseur central.

La situation est particulière pour le FC Barcelone. En grande difficulté financière et avec une direction provisoire dans l'attente des élections présidentielles le 24 janvier, le club catalan risque de vivre un mercato d'hiver très délicat. Et pourtant, le Barça a cruellement besoin de se renforcer après avoir connu plusieurs échecs dans les dernières heures du mercato estival.

Le Barça veut un défenseur central

En effet, en quête d'un numéro 9 et d'un défenseur central, le FC Barcelone devra faire des choix compte tenu de ses difficultés financières. Et clairement, c'est le secteur défensif qui sera priorisé par Ronald Koeman. Et pour cause, entre les blessures de Gerard Piqué et Samuel Umtiti ainsi que la méforme de Clément Lenglet, le Barça s'appuie sur les jeunes Ronald Araujo et Óscar Mingueza qui donnent satisfaction pour le moment. Mais sur le long terme, Ronald Koeman aura besoin de joueurs majeurs. Dans cette optique, Eric Garcia est l'une des priorités du Barça.