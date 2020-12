Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel prépare deux gros départs !

Publié le 23 décembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Faisant déjà partie de la longue liste d'indésirables que Claude Puel avait établi cet été, Wahbi Khazri et Stéphane Ruffier seraient toujours sur le départ à l'ASSE, alors que les dirigeants stéphanois souhaiteraient dégager des fonds pour redresser la situation financière et sportive du club du Forez.

Après une saison particulièrement décevante, Claude Puel n'a pas hésité à se séparer de nombreux cadres du vestiaire cet été, à l'image de Yohan Cabaye, Loïc Perrin et Yann M'Vila. L'ancien entraîneur de Leicester City n'a toutefois pas réussi à se débarrasser de tous ses indésirables, alors que Ryad Boudebouz, Stéphane Ruffier et Wahbi Khazri sont restés à l'ASSE. Des salaires conséquents qui ont pesé lourd dans les finances du club du Forez, qui vit une première partie de saison chaotique. Alors que la situation économique de l'ASSE est précaire, Claude Puel s'est notamment montré fataliste en conférence de presse ce mardi sur le mercato hivernal des Verts : « Il y a encore un match à disputer, les fêtes et la récupération. Le mercato, je n'y pense pas. Malgré les fêtes qui approchent, je ne crois pas au Père Noël » . L'entraîneur stéphanois verrait ainsi d'un bon œil le départ de deux de ses indésirables lors du prochain mercato hivernal, afin de garder l'espoir d'enregistrer quelques renforts...

Khazri et Ruffier toujours sur le départ cet hiver ?