Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Rome, on regrette déjà Florenzi...

Publié le 26 décembre 2020 à 0h30 par A.C.

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi fait partie des meilleurs coups réussis par Leonardo.

Avec le départ de Thomas Meunier cet été, le Paris Saint-Germain avait besoin d’un latéral droit. Ainsi, Leonardo s’est une nouvelle fois servi en Serie A et a décroché le prêt d’Alessandro Florenzi, qui sortait d’une saison compliquée à l’AS Roma et d’un prêt infructueux au FC Valence. Au PSG, on ne pouvait rêver mieux. L’international italien s’est totalement relancé à Paris et a même semblé avoir retrouvé tout le talent qui faisait de lui l’un des meilleurs joueurs italiens de sa génération, avant ses graves problèmes au genou.

Rome pleure le départ d’un enfant du club