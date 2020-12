Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala, la première grande recrue de l’ère Pochettino ?

Publié le 27 décembre 2020 à 13h30 par A.C.

Mauricio Pochettino, qui va remplacer Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, semble beaucoup apprécier Paulo Dybala.

Le vent du changement souffle au Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel s’est fait débarquer par Leonardo, alors que son contrat se termine dans quelques mois. Il faut dire que la relation entre les deux hommes forts du PSG semblait plus tendue que jamais et L’Équipe a notamment évoqué une séparation électrique. Sur le10sport.com, nous vous avons dévoilé les dessous de ce départ, préparé depuis des mois au PSG, confirmant d’ailleurs les informations autour de son successeur. Ce sera Mauricio Pochettino qui prendra les rênes du PSG. Ancien joueur du club et coach d’expérience, l’ancien de Tottenham a signé un contrat de deux ans et demi. Il semble d’ailleurs déjà préparer son arrivée, puisque plusieurs pistes sont déjà évoquées.

Pochettino a réclamé Dybala à Leonardo !

Ce dimanche, la presse italienne est persuadée que Mauricio Pochettino va faire tout son possible pour recruter Paulo Dybala. D’après les informations de Tuttosport , le nouveau coach du Paris Saint-Germain aurait réclamé l’arrivée du numéro 10 de la Juventus à Leonardo. Il avait déjà essayé de le recruter à Tottenham en 2019 et désormais, il souhaiterait retenter sa chance au PSG. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Dybala est lié au club de la capitale ! Pas plus tard que cet été, Leonardo avait déjà envisagé la piste menant à l’international argentin, qui traverse une période compliquée à la Juventus.

« J’aime la Juventus et je suis fidèle à ce club »