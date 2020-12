Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino aurait déjà réclamé une star à Leonardo !

Publié le 27 décembre 2020 à 8h45 par A.C.

Mauricio Pochettino, futur coach du Paris Saint-Germain, semble déjà avoir des idées précises pour son équipe.

Non, Thomas Tuchel ne va pas aller au bout de son contrat. L’Allemand va quitter le Paris Saint-Germain et, comme nous vous le révélions sur le10sport.com, c’est Mauricio Pochettino qui va le remplacer. Ancien joueur du PSG, l’Argentin va donc reprendre du service après plus d’un an d’inactivité et semble déjà être très apprécié au sein du club... ce qui ne semblait plus être le cas de son prédécesseur.

Pochettino veut Dybala au PSG