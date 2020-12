Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pas encore arrivé, Pochettino est déjà validé !

Publié le 27 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

Passé par le PSG entre 1997 et 2001, Eric Rabesandratana a évolué quelques mois aux côtés de Mauricio Pochettino et se réjouit de l'arrivée de l'Argentin à Paris.

Ce n'est pas encore officiel, mais Mauricio Pochettino va succéder à Thomas Tuchel sur le banc du PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le technicien argentin va s'engager pour deux saisons et demi. Passé par le club de la capitale durant sa carrière de joueur entre janvier 2001 et juin 2003, Pochettino a notamment côtoyé Eric Rabesandratana lors de sa première demi-saison au PSG. Et celui qui a porté les couleurs parisiennes entre 1997 et 2001 a déjà hâte de retrouver son ancien coéquipier.

«Je serai très heureux de le revoir»