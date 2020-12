Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Faut-il regretter le départ de Maxime Lopez ?

Publié le 26 décembre 2020 à 23h45 par T.M.

Durant l’été, plusieurs départs étaient attendus à l’OM. Maxime Lopez a notamment fait ses valises pour filer à Sassuolo. Un départ qui pourrait toutefois donner quelques regrets sur la Canebière.

Ces dernières années, l’OM a eu énormément de mal à faire émerger des talents de son centre de formation. Toutefois, avec Boubacar Kamara et Maxime Lopez, les Phocéens tenaient enfin des talents capables de s’imposer en équipe première. Rudi Garcia l’avait d’ailleurs bien compris en lançant le second dans le grand bain. Malgré son jeune âge au moment de ses débuts, Lopez a immédiatement fait une belle impression dans l’entrejeu. L’avenir de l’OM pouvait donc s’écrire avec lui, mais cette belle histoire ne se passera pas comme ça. En effet, sous les ordres d’André Villas-Boas, Maxime Lopez entrait dans la rotation dans l’entrejeu, mais avec un temps de jeu moins important. Dans cette situation, c’est donc loin du Vélodrome qu’il est parti retrouvé le sourire.

L’explosion de Maxime Lopez

Loin de l’OM, Maxime Lopez rayonne actuellement. Ayant posé ses valises à Sassuolo, le milieu de terrain n’aura pas mis longtemps avant de mettre tout le monde dans sa poche. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, le Français impressionne. Conserver Maxime Lopez aurait donc pu être un plus pour l’OM, d’autant plus que les Phocéens ne récupéreront pas énormément dans la transaction. Alors que Lopez est actuellement prêté, une option d’achat est présente et celle-ci serait seulement comprise entre 1 et 3M€. Alors que l’OM cherche la moindre économie, ce départ de son minot n’est donc pas une bonne affaire.